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Появилось видео с места стрельбы в квартире в Москве 

Вероника Полынина и ещё 21 28 минут назад
Следственный комитет России опубликовал видео, сделанное оперативниками в квартире на улице Приорова, где погибли четыре человека. Видео размещено на официальном YouTube-канале СК.
Стрельба в квартире в Москве: найдены четыре трупа
Как сообщал «Рамблер», в четверг днем мужчина открыл стрельбу в квартире из карабина «Сайга», убил свою бывшую девушку, ее мать и ребенка, а затем покончил с собой. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.
В автомобиле, на котором стрелок приехал к месту преступления, были найдены коробка от «Сайги», топор и лопата, пишет телеграм-канал Life Shot. По данным издания, отношения между стрелком и его жертвой длились около 5 лет.
Происшествия , Видео , Криминал , СКР , Москва
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