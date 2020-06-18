Появилось видео с места стрельбы в квартире в Москве 

Следственный комитет России опубликовал видео, сделанное оперативниками в квартире на улице Приорова, где погибли четыре человека. Видео размещено на официальном YouTube-канале СК.

Как сообщал «Рамблер», в четверг днем мужчина открыл стрельбу в квартире из карабина «Сайга», убил свою бывшую девушку, ее мать и ребенка, а затем покончил с собой. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

В автомобиле, на котором стрелок приехал к месту преступления, были найдены коробка от «Сайги», топор и лопата, пишет телеграм-канал Life Shot. По данным издания, отношения между стрелком и его жертвой длились около 5 лет.