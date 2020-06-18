Стрельба в квартире в Москве: найдены четыре трупа 

Четыре человека погибли при стрельбе на улице Приорова в Москве , передает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

По информации телеграм-канала Mash, молодой человек убил свою бывшую девушку, ее сына 2019 года рождения и подругу, а затем покончил жизнь самоубийством. По другим данным, в квартире погибли двое взрослых и двое детей. Одна из погибших — 24-летняя Елизавета Хлюпина.

Mash сообщает, что Елизавета и стрелок по имени Савелий недавно расстались. Он приехал в квартиру, где она проживала с мамой и сыном, выяснять отношения. Мамы в этот момент не было дома, но была подруга Елизаветы Светлана Тивченко. В результате конфликта Савелий открыл стрельбу из карабина, все находящиеся в квартире погибли. В Сети появилось видео, как мужчина, предположительно устроивший стрельбу, заходит в подъезд дома, где произошло убийство.