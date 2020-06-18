В четверг, 18 июня, неизвестный открыл стрельбу в одном из московских домов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник.
По словам собеседника агентства, инцидент произошел на улице Приорова на севере города.
По данным Telegram-канала Mash, в результате стрельбы пострадала женщина, она получила ранения в голову и шею. На место происшествия отправили полицию и скорую помощь.
РЕН ТВ сообщает, что соседи слышали не менее четырех выстрелов.
Как писал «Рамблер», ранее стрельба произошла на московской улице Строителей. Вечером 7 июня житель одного из домов начал стрелять по прохожим из окна, в результате пострадали три человека. Во время задержания стрелок оказал сопротивление и был ранен, позже он скончался. Также в ходе задержания пострадал сотрудник Росгвардии.