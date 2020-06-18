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В четверг, 18 июня, неизвестный открыл стрельбу в одном из московских домов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел на улице Приорова на севере города.

По данным Telegram-канала Mash, в результате стрельбы пострадала женщина, она получила ранения в голову и шею. На место происшествия отправили полицию и скорую помощь.

РЕН ТВ сообщает , что соседи слышали не менее четырех выстрелов.