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«Лена в отрубе»: что натворила пьяная воспитательница с Урала 

Газета.Ru 1 час назад
Владелица екатеринбургского частного детского сада и по совместительницу воспитательница Елена Давыдова употребила спиртное во время тихого часа и уснула на детской кроватке — видео инцидента опубликовал отец одного из воспитанников, который застал женщину в пьяном виде, пока вокруг нее ходили недоумевающие дети. Родители написали заявление в полицию — правоохранителям удалось выяснить, что у Давыдовой нет ни педагогического образования, ни разрешения на работу детского сада.
На предпринимательницу из Екатеринбурга Елену Давыдову составили два административных протокола после того, как в сети распространилось видео, на котором она в нетрезвом состоянии лежит в собственном детском саду. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.
Владелицу дошкольного образовательного учреждения и по совместительству воспитательницу привлекли в ответственности по статьям 20.6.1. КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при ЧС» и 20.21. КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».
«По данному факту была проведена проверка. Работа детсада приостановлена на момент разбирательств. Проверка продолжается. Она [воспитательница] не имела право осуществлять свою деятельность в период самоизоляции. По итогам проверки будет принято обоснованное решение, а материалы направят в суд», — заявили в ведомстве.
Инцидент произошел в частном детском саду Baby Boom, расположенном в многоэтажной доме на улице Красных Командиров. 15 июня отец одного из воспитанников пришел за ребенком и увидел, что пьяная сотрудница учебного заведения спит на детской кроватке.
Вокруг женщины ходили дети, они с непониманием смотрели на нее — одна из воспитанниц плакала. Мужчина заснял все это на телефон: «Да, вот такое у нас воспитание в детских садах. И хочу заметить — не бесплатное. Лена у нас в отрубе»,
— сказал уралец в ролике, пока предпринимательница и не думала просыпаться.
После этого родители направили жалобу в полицию. На допросе женщина сказала, что позволила себе такое поведение впервые за полтора года работы данного детского сада. По словам екатеринбуженки, она не хотела, чтобы дети видели момент употребления алкоголя, поэтому дождалась тихого часа.
«Женщина призналась, что не страдает алкогольной или наркотической зависимостью. Четкого ответа на вопрос, почему решила пригубить на рабочем месте средь бела дня, не дала», — рассказал источник в правоохранительных органах сайту kp.ru.
Тем не менее воспитательница призналась, что испытывает некоторые семейные проблемы. Но инцидент со спиртным — не все, на чем полиция поймала Давыдову. Выяснилось, что у женщины нет педагогического образования, а лишь среднее бухгалтерское.
Кроме того, детский сад работал без лицензии от Роспотребнадзора, а дети могли посещать учреждение, не имея какие-либо медицинские справки.
Проблемами Давыдовой занялась прокуратура Свердловской области — в отношении детского сада ведомство запустила проверку.
«В настоящее время прокуратурой района проводится проверка, в ходе которой будет опрошена индивидуальный предприниматель, будет дана правовая оценка ее действиям на предмет соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — указано на сайте региональной прокуратуры.
Сейчас детский сад действительно не работает — на его сайте указано, что учреждение закрыто из-за «ограничительных мер по коронавирусу в Свердловской области».
Между тем стала известна и сумма, которую родители отдавали за пребывание детей в такой заведении — в месяц им приходилось отдавать 8 тыс. рублей. Всего в детском саду числились 12 несовершеннолетних.
Знакомые Давыдовой уверяют, что она порядочная женщина: с детьми играет, гуляет на улице, читает им разные книги. «Ничего плохого за ней не замечала. С детьми она всегда ладила хорошо, да и детки всегда к ней очень хорошо относились — она хороший педагог. Какого-то пристрастия к алкоголю у нее не было. На корпоративах ничего подобного за ней не замечала. Может быть, у нее что-то случилось?», — сказала бывшая коллега правонарушительницы сайту kp.ru.
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Происшествия , Видео , Елена Давыдова , Генпрокуратура РФ , Роспотребнадзор , МВД , Екатеринбург
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