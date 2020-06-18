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В Москве найден труп экс-супруга Семеновой 

Павел Тиунов и ещё 3 1 час назад
В Москве найден труп экс-супруга Семеновой
Фото: РИА Новости
Бывший муж актрисы Екатерины Семеновой Кирилл Сигал обнаружен мертвым в своем автомобиле, сообщает «Комсомольская правда». Тело 62-летнего мужчины обнаружила его сестра.
Журналисты отмечают, что Сигал несколько лет провел в местах лишения свободы за мошенничество. После освобождения экс-супруг артистки вел тихий и скромный образ жизни, на звездных тусовках не появлялся.
Бездыханное тело Сигала в припаркованном на улице Годовикова «Фольксвагене» обнаружила его 61-летняя сестра. Женщина вызвала полицию. В настоящее время эксперты устанавливают причину смерти бывшего мужа актрисы.
Сигал и Семенова, как сообщал «Рамблер», прожили вместе три года. В браке с предпринимателем актриса родила дочь Марию. В интервью СМИ артистка заявляла, что развелась с Сигалом из-за несоответствия характеров. Она отмечала, что экс-супруг был исключительно домашним человеком, в то время как она стремилась постоянно путешествовать.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Екатерина Зинченко рассказала о причине развода с профессором математики, который был старше нее на 20 лет. По словам артистки, она застукала мужа с любовницей, поэтому собрала вещи, забрала ребенка и ушла от него.
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Происшествия , Екатерина Семенова , Екатерина Зинченко , VolksWagen , Комсомольская правда , Москва
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