Устроивший ДТП Игорь Ишаев попал на видео в суде 

Внук бывшего губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев заявил в суде, что в момент аварии был трезв. По словам молодого человека, две бутылки пива он выпил уже после дорожного происшествия. Ишаев-младший также рассказал суду, что причиной аварии стала застрявшая нога на педали газа, которую он повредил на хоккее.

Авария с участием внука экс-главы российского региона произошла 17 июня в Москве. Автомобиль Porsche Panamera, за рулем которого находился Ишаев, столкнулся с двумя машинами на улице 1905 года.