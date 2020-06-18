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Устроивший ДТП Игорь Ишаев попал на видео в суде 

Алевтина Жаркова 37 минут назад
Внук бывшего губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев заявил в суде, что в момент аварии был трезв. По словам молодого человека, две бутылки пива он выпил уже после дорожного происшествия. Ишаев-младший также рассказал суду, что причиной аварии стала застрявшая нога на педали газа, которую он повредил на хоккее.
Авария с участием внука экс-главы российского региона произошла 17 июня в Москве. Автомобиль Porsche Panamera, за рулем которого находился Ишаев, столкнулся с двумя машинами на улице 1905 года.
Происшествия , Видео , Игорь Ишаев , Хабаровский Край
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