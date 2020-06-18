Россияне до смерти закормили животных зоопарка

Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев выложил на своей странице в соцсетях шокирующее видео, на котором показал трех до смерти закормленных посетителями белок и призвал гостей не давать еду животным.

"Я все прекрасно понимаю, что, может быть, это очень жестоко — выкладывать в Инстаграм такие видео, но по другому мы уже поступить не можем. Дело все в том, что эти вот белки погибли из-за того, что их отравили. Отравили посетители, которые бросают разный корм, который совершенно не подходит для белок", — говорит Писарев.

Директор зоопарка уточнил, что пострадали и другие животные. Ранее отравился олень, которого накормили посетители. По той же причине едва не погибла пантера.

"Мы еще раз просим — ни в коем случае не кормите животных! Для этого есть специалисты, которые накормят. Животные сыты", — уточняет Писарев.

Барнаульский зоопарк открыли для посещения 8 июня 2020 года, до этого с конца марта он не принимал гостей из-за введенных из-за коронавируса ограничений. После открытия многие горожане ринулись в зоопарк.