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Российского солдата осудили за съемки порно в гостиницах 

Lenta.ru 1 час назад
Российского солдата осудили за порно
Фото: РИА Новости
Военнослужащий одной из воинских частей Тверского гарнизона во время прохождения службы снимал порнографические видеоролики и размещал их в интернете. Об этом в четверг, 18 июня, сообщает пресс-служба Тверского гарнизонного военного суда.
Съемки проходили в гостиницах Твери и Тверской области на мобильный телефон. Затем материалы загружались в сеть. «Иное лицо, при помощи которого проходила съемка, в преступные намерения подсудимого посвящено не было», — отмечают в суде.
Свою вину военнослужащий признал полностью. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно.
Ранее сообщалось, что в Красноярске два местных жителя попались на изготовлении порно со школьницами. По версии следствия, двое мужчин 38 и 47 лет осенью прошлого года снимали порно в коттедже и квартире с участием подростков. Младшей из потерпевших было 15 лет. Возбуждено уголовное дело по статье 242.2 УК РФ («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов»).
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Происшествия , Тверская Область , Тверь
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