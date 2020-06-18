Российского солдата осудили за порно

Военнослужащий одной из воинских частей Тверского гарнизона во время прохождения службы снимал порнографические видеоролики и размещал их в интернете. Об этом в четверг, 18 июня, сообщает пресс-служба Тверского гарнизонного военного суда.

Съемки проходили в гостиницах Твери Тверской области на мобильный телефон. Затем материалы загружались в сеть. «Иное лицо, при помощи которого проходила съемка, в преступные намерения подсудимого посвящено не было», — отмечают в суде.

Свою вину военнослужащий признал полностью. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, что в Красноярске два местных жителя попались на изготовлении порно со школьницами. По версии следствия, двое мужчин 38 и 47 лет осенью прошлого года снимали порно в коттедже и квартире с участием подростков. Младшей из потерпевших было 15 лет. Возбуждено уголовное дело по статье 242.2 УК РФ («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов»).