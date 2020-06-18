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Актера популярного сериала обвинили в трех изнасилованиях 

Мария Иванова и ещё 4 57 минут назад
Актера популярного сериала обвинили в трех изнасилованиях
Фото: Reuters
Американского актера Дэнни Мастерсона арестовали по обвинению в трех изнасилованиях. Об этом сообщает CNN.
В департаменте шерифа округа Лос-Анджелес уточнили, что актера отпустили под залог в 3,3 миллиона долларов (более 229 миллионов рублей).
В прокуратуре рассказали, что дело против Мастерсона содержит три эпизода изнасилований, совершенных в период с 2001-го по 2003 год. Двум предполагаемым пострадавшим на тот момент было по 23 года, одной — 28 лет. По словам женщин, преступления были совершены в доме Мастерсона на Голливудских холмах.
Слушания по его делу начнутся 18 сентября. Мастерсону грозит 45 лет тюремного заключения.
Адвокат актера Том Мезеро заявил, что Мастерсон не признает вину.
«Мы уверены, что он будет оправдан, когда все доказательства, наконец, будут представлены и у свидетелей появится возможность дать показания», — сказал защитник.
Как сообщал «Рамблер», широкую известность Дэнни Мастерсону принесли роли в сериалах «Шоу 70-х», «Мужики за работой» и «Ранчо».
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Комментарии
Происшествия , В мире , Дэнни Мастерсон , Генпрокуратура РФ
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