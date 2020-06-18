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«Он не олигарх»: У Ефремова нет денег на компенсацию

Павел Тиунов
25 минут назад
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Актер Михаил Ефремов не может выплатить компенсацию в размере 100 миллионов рублей семье погибшего по его вине человека. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил адвокат Ефремова Эльман Пашаев.
8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada).
«Ладой» управлял курьер Сергей Захаров. Он скончался. На днях адвокат его семьи Александр Добровинский заявил, что та не примет предложение Ефремова о компенсации, каким бы большим оно ни было.
Вчера Пашаев заявил, что брат Захарова Валерий в разговоре с ним выразил готовность обсуждать компенсацию. Позже Добровинский заявил о своей и Захаровых открытости ко встречам с кем бы то ни было. Позже Пашаев заявил, что Ефремов не может выплатить компенсацию в размере 100 миллионов рублей.
«Он не олигарх», — объяснил он, подчеркнув при этом готовность своего клиента выплатить и материальный, и моральный ущерб.
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Происшествия,Видео,Александр Добровинский,Сергей Захаров,Михаил Ефремов
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