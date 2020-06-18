8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada).

Вчера Пашаев заявил, что брат Захарова Валерий в разговоре с ним выразил готовность обсуждать компенсацию. Позже Добровинский заявил о своей и Захаровых открытости ко встречам с кем бы то ни было. Позже Пашаев заявил, что Ефремов не может выплатить компенсацию в размере 100 миллионов рублей.