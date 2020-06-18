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Опубликовано видео протестов в Дагестане

Вадим Дроздов
48 минут назад
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На российско-азербайджанской границе в Дагестане прошли массовые беспорядки. В ходе протестов было задержано 10 человек. СК России возбудил 2 уголовных дела – «применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти» и «умышленное повреждение чужого имущества». В понедельник азербайджанцы пытались перекрыть федеральную трассу "Кавказ" из-за того, что не могут вернуться домой в связи с пандемией. В ответ на призывы прекратить противоправные действия они напали на сотрудников МВД и разбили несколько машин. Пострадало 9 полицейских. Материальный ущерб от порчи имущества оценивается в 400 тысяч рублей.
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Происшествия,Видео,СКР,МВД,Республика Дагестан
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