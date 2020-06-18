Россиянин выкинул кота в окно с пятого этажа

Житель Новокузнецка обвиняется в жестоком обращении с котом, уголовное дело направлено на рассмотрение в суд, сообщается на сайте прокуратуры Кемеровской области.
Фото: газета.ругазета.ру
По версии следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения выбросил кота в окно с высоты пятого этажа. Инцидент произошел га глазах 13-летней дочери обвиняемого.
Кот пережил падение, однако ветеринары диагностировали у него разрыв селезенки, геморрагическое воспаление левой почки, отек легких и гематому в области живота, сообщает прокуратура. Отмечается, что в результате животное усыпили.
Обвиняемый признался в совершении преступления, объяснил свое поведение желанием "проучить" кота. Мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок от трех до пяти лет, указано в сообщении.