Россиянин выкинул кота в окно с пятого этажа

По версии следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения выбросил кота в окно с высоты пятого этажа. Инцидент произошел га глазах 13-летней дочери обвиняемого.

Обвиняемый признался в совершении преступления, объяснил свое поведение желанием "проучить" кота. Мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок от трех до пяти лет, указано в сообщении.