Появилось видео взрыва здания в КНДР

Здание межкорейского офиса связи было взорвано еще 15 июля. Это было четырехэтажное офисное здание, построенное в 2007-ом году. Сегодня появилось видео уничтожения этого пункта "диалога" между Севером и Югом. При этом Генштаб КНДР в открытой форме заявил о проработке вариантов ввода своих регулярных войск в демилитаризованные в соответствие с межкорейскими соглашениями зоны. Под ними, скорее всего, понимаются районы города Кэсон и гор Кымгансан, использовавшиеся для совместных проектов по созданию промышленной и туристической зон.