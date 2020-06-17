Соколов сменил адвоката

Адвокат Сергей Лукьянов заключил соглашение историком Олегом Соколовым , обвиняемый в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия. Об этом сообщил сам юрист в среду, 17 июня.

— Накануне мы заключили с Олегом Валерьевичем соглашение, я уже приступил к знакомству с материалами дела, — пояснил защитник в комментарии Интерфаксу.

Ранее Октябрьский районный суд Петербурга в третий раз отложил начало рассмотрения по существу дела Олега Соколова. Причиной для этого послужил отказ подсудимого от услуг защитников Александра Почуева и Екатерины Осадчук.

СПРАВКА «ВМ»

Доцента СПбГУ Олега Соколова задержали 9 ноября, когда он пытался утопить в реке Мойке части тела убитой им студентки СПбГУ и его возлюбленной Анастасии Ещенко. Затем он признался, что застрелил девушку во время ссоры.

11 ноября мужчину арестовали на два месяца. Впоследствии СПбГУ разорвал с ним трудовой договор.

28 ноября стали известны итоги психолого-психиатрической экспертизы бывшего доцента петербургского вуза. Его признали вменяемым, однако адвокат Почуев заявил, что ответы на некоторые вопросы по делу его клиента не являются удовлетворительными.