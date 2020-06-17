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27 лет преступлений: Тулунский маньяк предстанет перед судом 

Мария Иванова 1 час назад
27 лет преступлений: Тулунский маньяк предстанет перед судом
Фото: РИА Новости
В Иркутской области завершилось расследование дела «тулунского маньяка», ему предъявили окончательные обвинения. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) РФ.
Ему вменяют статьи 105 (убийство двух лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление), 131 (изнасилование) и 132 (насильственные действия сексуального характера) УК РФ.
Как писал «Рамблер», 52-летнего мужчину задержали в Тулуне в январе 2019 года по делу о серии изнасилований.
По версии следствия, он совершал изнасилования (признался он в 24-х) с 1992 года по январь 2019-го, двух своих жертв он убил. Действовал он по одной схеме: угрожая ножом, отводил женщин в безлюдные места и насиловал.
Чтобы поймать маньяка, в СК создали следственно-оперативную группу, в которую пригласили наиболее опытных специалистов. По словам следователей, поимка преступника осложнялась тем, что жертвы описывали его внешность и другие особенности по-разному. Следователям пришлось допросить более пяти тысяч человек, провести 300 различных экспертиз и более тысячи генетических исследований.
«Все, чем длительное время располагали сотрудники уголовного розыска, — это усы, характерная кепка коричневого цвета и запах солярки от одежды», — отметили в СК.
Следователи решили в первую очередь проверять водителей всех грузовых автомобилей, работников котельных и угольных разрезов в возрасте от 40 до 65 лет.
В итоге в январе 2019 года следователям удалось выйти на жителя Тулуна, подходившего под описания преступника, у него взяли генетический материал и экспертиза подтвердила, что именно он нападал на женщин.
Сейчас обвиняемый знакомится с материалами уголовного дела.
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Происшествия , Иркутская Область
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