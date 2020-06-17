27 лет преступлений: Тулунский маньяк предстанет перед судом 

Иркутской области завершилось расследование дела «тулунского маньяка», ему предъявили окончательные обвинения. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) РФ.

Ему вменяют статьи 105 (убийство двух лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление), 131 (изнасилование) и 132 (насильственные действия сексуального характера) УК РФ.

Как писал «Рамблер», 52-летнего мужчину задержали в Тулуне в январе 2019 года по делу о серии изнасилований.

По версии следствия, он совершал изнасилования (признался он в 24-х) с 1992 года по январь 2019-го, двух своих жертв он убил. Действовал он по одной схеме: угрожая ножом, отводил женщин в безлюдные места и насиловал.

Чтобы поймать маньяка, в СК создали следственно-оперативную группу, в которую пригласили наиболее опытных специалистов. По словам следователей, поимка преступника осложнялась тем, что жертвы описывали его внешность и другие особенности по-разному. Следователям пришлось допросить более пяти тысяч человек, провести 300 различных экспертиз и более тысячи генетических исследований.

«Все, чем длительное время располагали сотрудники уголовного розыска, — это усы, характерная кепка коричневого цвета и запах солярки от одежды», — отметили в СК.

Следователи решили в первую очередь проверять водителей всех грузовых автомобилей, работников котельных и угольных разрезов в возрасте от 40 до 65 лет.

В итоге в январе 2019 года следователям удалось выйти на жителя Тулуна, подходившего под описания преступника, у него взяли генетический материал и экспертиза подтвердила, что именно он нападал на женщин.

Сейчас обвиняемый знакомится с материалами уголовного дела.