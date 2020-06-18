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Семья Захарова увидела венок от Ефремова и выбросила его 

Павел Тиунов и ещё 40 21 минуту назад
Родственники Сергея Захарова, погибшего в автомобильной аварии, которую спровоцировал Михаил Ефремов, обнаружили на могиле венок от артиста, сообщает «Московский комсомолец». Гражданская жена жертвы ДТП вынесла цветы за ограду.
Журналисты отмечают, что близкие Захарова обнаружили венок, когда пришли поминать погибшего к нему на могилу на девятый день после его гибели. Гражданская жена водителя решила избавиться от него: вынесла цветы за ограду. Однако на следующий день их кто-то «вернул обратно».
Ранее, как сообщал «Рамблер», адвокат Ефремова Эльман Пашаев рассказал о встрече с братом Захарова — Валерием. Он отметил, что мужчина оказался разговорчивым, но отказался общаться в отсутствие своего адвоката. Юрист подчеркнул, что актер готов компенсировать родным артиста моральный и материальный ущерб.
Трагическое ДТП, в котором погиб уроженец Рязани Сергей Захаров, произошло вечером 8 июня. Михаил Ефремов, будучи пьяным за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с фургоном Lada. Водитель отечественного авто погиб от полученных травм. На Ефремова завели уголовное дело.
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Происшествия , Видео , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Московский комсомолец
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