Журналисты отмечают, что близкие Захарова обнаружили венок, когда пришли поминать погибшего к нему на могилу на девятый день после его гибели. Гражданская жена водителя решила избавиться от него: вынесла цветы за ограду. Однако на следующий день их кто-то «вернул обратно».

Ранее, как сообщал «Рамблер», адвокат Ефремова Эльман Пашаев рассказал о встрече с братом Захарова — Валерием. Он отметил, что мужчина оказался разговорчивым, но отказался общаться в отсутствие своего адвоката. Юрист подчеркнул, что актер готов компенсировать родным артиста моральный и материальный ущерб.

Трагическое ДТП, в котором погиб уроженец Рязани Сергей Захаров, произошло вечером 8 июня. Михаил Ефремов, будучи пьяным за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с фургоном Lada. Водитель отечественного авто погиб от полученных травм. На Ефремова завели уголовное дело.