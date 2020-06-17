Молодые люди, публично занявшиеся сексом в центре Москвы , были арестованы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», 23-летний Роман и 19-летняя Юлия на глазах у прохожих занялись сексом в так называемой Яме — на Хохловской площади в центре столицы.

Вчера они были задержаны. В их отношении были составлены административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство».

Сегодня судья Басманного районного суда Москвы признал их виновными и приговорил к административному аресту. Молодой человек был арестован на 10 суток, девушка — на трое суток.

На видеозаписи допроса Юлии, которую опубликовало Министерство внутренних дел ( МВД ) России, девушка заявила, что она и Роман не занимались сексом по-настоящему, а имитировали его. Она объяснила это тем, что молодому человеку было скучно.

Также Юлия упомянула, что перед этим выпила два литра пива, и не жалеет о произошедшем, потому что это глупо.

В свою очередь, Роман в ходе допроса рассказал, что выпил бутылку водки, охмелел от этого, а также от красоты Юлии.