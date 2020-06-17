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Пару арестовали за секс в центре Москвы 

Артём Кульша и ещё 6 9 минут назад
Молодые люди, публично занявшиеся сексом в центре Москвы, были арестованы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», 23-летний Роман и 19-летняя Юлия на глазах у прохожих занялись сексом в так называемой Яме — на Хохловской площади в центре столицы.
Вчера они были задержаны. В их отношении были составлены административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство».
Сегодня судья Басманного районного суда Москвы признал их виновными и приговорил к административному аресту. Молодой человек был арестован на 10 суток, девушка — на трое суток.
На видеозаписи допроса Юлии, которую опубликовало Министерство внутренних дел (МВД) России, девушка заявила, что она и Роман не занимались сексом по-настоящему, а имитировали его. Она объяснила это тем, что молодому человеку было скучно.
Также Юлия упомянула, что перед этим выпила два литра пива, и не жалеет о произошедшем, потому что это глупо.
В свою очередь, Роман в ходе допроса рассказал, что выпил бутылку водки, охмелел от этого, а также от красоты Юлии.
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Происшествия , Видео , Другое , МВД , Москва
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