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Житель Чечни получил девять лет колонии за помощь ИГ* 

РИА Новости 1 час назад
Россиянин получил девять лет колонии за помощь ИГ*
Фото: РИА Новости
Южный окружной военный суд в среду приговорил жителя Чечни Шамиля Мусаева к девяти годам колонии за передачу денег для участников "Исламского государства"*, сообщил журналистам представитель суда.
По версии следствия, в начале 2019 года Мусаев в Германии получил от двух человек деньги, предназначенные для участников ИГ. На следующий день Берлине он передал эти и свои деньги другому человеку, чтобы тот их отдал участникам незаконных военных формирований.
Уголовное дело в отношении Мусаева было возбуждено по статье "Содействие террористической деятельности".
"В соответствии с приговором суда Мусаев признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет в исправительной колонии строгого режима", — сказал представитель суда.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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Происшествия , Шамиль Мусаев , Исламское государство , ФСИН , Германия , Чеченская Республика
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