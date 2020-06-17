Россиянин получил девять лет колонии за помощь ИГ*

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По версии следствия, в начале 2019 года Мусаев в Германии получил от двух человек деньги, предназначенные для участников ИГ. На следующий день Берлине он передал эти и свои деньги другому человеку, чтобы тот их отдал участникам незаконных военных формирований.

Уголовное дело в отношении Мусаева было возбуждено по статье "Содействие террористической деятельности".

"В соответствии с приговором суда Мусаев признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет в исправительной колонии строгого режима", — сказал представитель суда.

Приговор в законную силу пока не вступил.

* Террористическая организация, запрещена в России