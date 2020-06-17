Чеченцы наводят свой порядок во Франции

Уже несколько дней французский город Дижон живет в напряжении. Жители с ужасом наблюдают за массовыми столкновениями североафриканцев и чеченцев. Чеченская община утверждает, что защищается от местных дилеров. Власти называют происходящее «войнами за территорию».

Ницца и Дижон в эти дни, Труа в апреле, Руан в мае… В последнее время наблюдается подъем активности и карательных экспедиций со стороны чеченской общины. В понедельник вечером столица Бургундии стала театром беспорядков уже четвертый день подряд. Около сотни человек собрались в квартале Грезий, стреляли в воздух из пистолетов, ломали камеры видеонаблюдения, поджигали мусорные баки и автомобили.

В пятницу на улицах уже была сюрреалистичная картина с десятками «патрульных» с арматурой, ножами, кувалдами, монтировками и бейсбольными битами. Эти чеченцы приехали на машинах со всей Франции , чтобы «отомстить» за одного из своих, избитого 16-летнего подростка. Тот хотел помочь своим балканским друзьям (сербам или албанцам) защититься от дилеров, предположительно из магрибской общины… Карательная экспедиция продолжалась три вечера, в частности в квартале Грезий, который известен как центр наркоторговли. Все завершилось ранениями по меньшей мере 12 человек и разрушениями кальянной, владельца которой обвиняют в избиении подростка.

Полиция приняла меры еще в пятницу вечером и, в частности, применила слезоточивый газ. В воскресенье в Дижон прибыли дополнительные группы спецназа и бригады по борьбе с преступностью. В понедельник там ждали мобильное отделение из 110 жандармов. Вечером порядка 150 «жителей Дижона», по словам префекта, собрались в Грезий с арматурой и холодным оружием в руках, чтобы защитить свой район от потенциального вторжения чеченцев. Было подожжено несколько мусорных баков и один автомобиль, а несколько человек стреляли вверх, метя в камеры видеонаблюдения. Как сообщают в префектуре, группа журналистов «Франс 3» стала жертвой нападения: их машину закидали камнями. Кроме того, один водитель был избит, а его автомобиль оттолкали в горящей баррикаде. Около 20:30 60 жандармов и четыре десятка бойцов спецназа с подкреплениями из бригады по борьбе с преступностью прибыли на место, чтобы навести порядок, и задержали четырех человек.

Развертывание роты спецназа

Хамид эль-Хассуни, муниципальный депутат и заместитель мэра, прокомментировал ситуацию следующим образом: «Я обвиняю префекта в том, что он бросил жителей Грезий! Я обвиняю ряд СМИ во лжи и распространении ненависти: здесь нет никакой наркоторговли и войны общин! За последние три дня 8 000 местных жителей прошли через ад». Как бы то ни было, социальные сети были переполнены эмоциями, причем на общинную тематику.

В понедельник министр внутренних дел Кристоф Кастанер выразил поддержку работающим на месте силам правопорядка и потребовал от префекта Бернара Шмельца лично взять руководство операциями по наведению порядка. Министр также поручил госсекретарю Лорану Нуньесу отправиться во вторник на место событий. Было начато следствие для определения обстоятельств этой вспышки насилия.

В воскресенье вечером, в разгар чеченского «национального призыва» к отмщению, беспорядки вспыхнули в Ницце. Напряженная обстановка наблюдалась в городе на протяжение нескольких недель. Примерно в 23 часа поступили сообщения о стрельбе в квартале Лизерон, где процветает наркоторговля. Ранения получили три человека (два из них — чеченцы), а шесть подозреваемых были задержаны. Мэр Кристиан Эстрози добился развертывания группы спецназа. В понедельник вечером он провел совещание с префектом и прокурором.

Стрельба была зарегистрирована еще 11 июня, когда мужчина 19-лет был госпитализирован с ножевыми ранениями, а два чеченца были задержаны. 17 апреля в районе Шен (тоже известен как центр наркоторговли) два чеченца были ранены из автоматического оружия. Стоит отметить, что эта проблема возникла отнюдь не вчера, поскольку в середине 2000-х годов в пригороде Ариан (еще один центр наркоторговли) происходили стычки представителей магрибской и кавказской общин: в ход шла арматура, холодное оружие, коктейли Молотова…

За последние недели кавказская «самооборона» наблюдалась и в других французских городах. 30 апреля в Труа полусотня человек вывезла трех чеченцев из центра размещения беженцев, устроив потасовки с африканцами, которых обвиняли в нападении на кавказского ребенка. В Руане в мае десятки людей хотели разобраться с предполагаемыми похитителями молодого человека из их общины. Полицейские уже не первый год наблюдают эту межобщинную напряженность и называют ее «войнами за территорию», подчеркивая существование кавказских преступных групп. Представители чеченской общины в свою очередь говорят о «войне с дилерами».

Шамиль Албаков, бывший глава Ассоциации кавказцев Страсбурга и сотрудник пресс-службы Европейской ассамблеи чеченцев, говорит, что эти карательные экспедиции не имеют ничего общего с войнами банд, но не должны стать правилом. Как бы то ни было, люди почувствовали себя брошенными полицией в период изоляции. Это создает проблему: вам приходится постоянно жить по правилам дилеров. Чеченцы дали отпор России, и мы не собираемся уступать всякому сброду… Французские правоохранительные органы едва ли готовы принять такие аргументы…

Le Figaro (Франция)