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Опубликовано видео предъявления обвинения маньяку из Тулуна 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении жителя города Тулуна. 52-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении изнасилований и убийств. Правоохранители опубликовали видео ознакомления обвиняемого с материалами дела.
Следствие располагает данными о том, что маньяк орудовал на территории Тулуна в период с 1992 года по январь 2019 года. Все преступления мужчина совершал по одной и той же схеме. Он уводил женщин в безлюдные места, угрожая ножом, где и насиловал их. Жертвами серийного маньяка стали 24 человека.
Происшествия , Видео , СКР
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