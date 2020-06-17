Опубликовано видео предъявления обвинения маньяку из Тулуна 

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении жителя города Тулуна. 52-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении изнасилований и убийств. Правоохранители опубликовали видео ознакомления обвиняемого с материалами дела.

Следствие располагает данными о том, что маньяк орудовал на территории Тулуна в период с 1992 года по январь 2019 года. Все преступления мужчина совершал по одной и той же схеме. Он уводил женщин в безлюдные места, угрожая ножом, где и насиловал их. Жертвами серийного маньяка стали 24 человека.