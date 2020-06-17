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В Татарстане легкомоторный самолет с отказавшим двигателем сел на дорогу 

ТК «Звезда» и ещё 12 2 часа назад
На дорогу в Татарстане сел легкомоторный самолет
Фото: Приволжская транспортная прокуратура
По предварительной информации, в кабине в момент аварии находились два инструктора, никто не пострадал.
Легкомоторный самолет Cessna-182, принадлежащий Бугурусланскому летному училищу Оренбургской области, экстренно приземлился на проезжую часть в районе города Бугульма в Татарстане. Причиной инцидента стал отказ двигателя.
«Около 06.40 мск 17 июня, по информации Камского транспортного прокурора, легкомоторный самолет Cessna Бугурусланского летного училища в связи с отказом двигателя приземлился на автомобильную дорогу в районе города Бугульма», — сообщила старший помощник приволжского транспортного прокурора Майя Иванова.
По предварительной информации, в кабине в момент аварии находились два инструктора, никто не пострадал.
В настоящее время на месте проводится прокурорская проверка.
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Происшествия , Майя Иванова , Республика Татарстан
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