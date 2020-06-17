Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Потолок обрушился на голову спящей пенсионерки в Комсомольске-на-Амуре 

News.ru и ещё 1 35 минут назад
Потолок обрушился на спящую россиянку
Фото: globallookpress.com
Жительница Комсомольска-на-Амуре оказалась под завалами потолка в собственной квартире среди ночи. Пенсионерка спала, когда на неё повалилась конструкция.
Происшествие случилось в микрорайоне Менделеева по Восточному шоссе, 10 в трёхэтажном доме. Потолок обвалился в квартире на третьем этаже, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Женщина осталась жива, она отделалась синяками и ушибами и отказалась от госпитализации.
В квартире проживал ещё один человек, он не пострадал. Жильцам предложено переселиться в маневренный фонд. Несущие конструкции дома не повреждены, отвалились только отделочные материалы.
Коммунальщики уже убрали мусор в квартире, чердачные перекрытия осмотрит эксперт. Обследование проведут не только над пострадавшей квартирой, но и над другими. Будет дана оценка состоянию всего дома, пишет РИА Новости. Выводы эксперта будут готовы к 19 июня, на их основании и будут приниматься меры.
Дом, в котором произошло ЧП, 1952 года постройки, каменный с деревянными перекрытиями. Жалоб на его состояние от жильцов не поступало. Семь лет назад он попадал в зону подтопления, но остался цел.
Ранее NEWS.ru сообщал, что обвалившийся потолок в квартире одного из домов в Челябинске чуть не убил детей. На чердаке прорвало трубу отопления, рассказала хозяйка жилья.
Видео дня. Бассейн в прицепе: блогер устроил заезд по городу
News.ru: последние новости
Экстремистские материалы найдены в квартире московского стрелка Экстремистские материалы найдены в квартире московского стрелка В Санкт-Петербурге пассажир и водитель иномарки напали на полицейских В Санкт-Петербурге пассажир и водитель иномарки напали на полицейских Трое, включая полицейского, погибли в ходе перестрелки в Назрани Трое, включая полицейского, погибли в ходе перестрелки в Назрани
Комментарии 2
Происшествия , Пожары , МЧС , РИА Новости , Комсомольск-На-Амуре , Хабаровский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шукшина раскритиковала семью погибшего Захарова
Шукшина раскритиковала семью погибшего Захарова
Помпео взбесило решение России
Помпео взбесило решение России
Перекрыли трассу: под Одессой начался бунт
Перекрыли трассу: под Одессой начался бунт
«Боевики заперли нас, а свои же нас расстреливали»
«Боевики заперли нас, а свои же нас расстреливали»
Избившая ребенка в лифте сделала заявление
Избившая ребенка в лифте сделала заявление
Видео
Появилось видео перевернувшейся фуры с пивом
00:51
Появилось видео перевернувшейся фуры с пивом
Происшествия
Пенная вечеринка в прицепе авто попала на видео
01:15
Пенная вечеринка в прицепе авто попала на видео
Происшествия
Автомобиль врезался в шлагбаум и попал на видео
00:24
Автомобиль врезался в шлагбаум и попал на видео
Опубликовано видео пожара на Камчатке
02:06
Опубликовано видео пожара на Камчатке
Работающие в пустом парке тренажеры попали на видео
00:48
Работающие в пустом парке тренажеры попали на видео
Пьяная пассажирка разбила окно самолета и попала на видео
00:23
Пьяная пассажирка разбила окно самолета и попала на видео
Спасение тонувшего в Черном море туриста попало на видео
00:58
Спасение тонувшего в Черном море туриста попало на видео
Взрыв офиса связи с Южной Кореей в КНДР попал на видео
00:37
Взрыв офиса связи с Южной Кореей в КНДР попал на видео
В мире Происшествия
Собянин рассказал о новых отменах ограничений
01:35
Собянин рассказал о новых отменах ограничений
Новости Москвы
Жертва умершей Алены Верди сделала заявление
01:32
Жертва умершей Алены Верди сделала заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение