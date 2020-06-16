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В Благовещенске загорелся склад 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
В Благовещенске загорелся склад
Фото: РИА Новости
Здание склада загорелось на площади более 500 квадратных метров в Благовещенске Амурской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На улице Текстильная произошло возгорание складского помещения. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался густой дым из-под кровли", — сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительным данным, площадь пожара составляет 530 квадратных метров. Борьбу с огнем в настоящее время ведут 42 человека и 13 единиц техники.
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Происшествия , Пожары , МЧС , РИА Новости , Амурская Область , Благовещенск
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