В Благовещенске загорелся склад 

Здание склада загорелось на площади более 500 квадратных метров в Благовещенске Амурской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На улице Текстильная произошло возгорание складского помещения. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался густой дым из-под кровли", — сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительным данным, площадь пожара составляет 530 квадратных метров. Борьбу с огнем в настоящее время ведут 42 человека и 13 единиц техники.