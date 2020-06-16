В Благовещенске загорелся склад 

"На улице Текстильная произошло возгорание складского помещения. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался густой дым из-под кровли", — сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительным данным, площадь пожара составляет 530 квадратных метров. Борьбу с огнем в настоящее время ведут 42 человека и 13 единиц техники.