Названа причина смертельной перестрелки в Ингушетии

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Восстановлена картина смертельной перестрелки в Назрани Ингушетия ), в которой погибли пятеро человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, между родственниками клана Медовых несколько дней зрел конфликт из-за земли. Двое братьев не могли договориться по этому вопросу. 16 июня каждая из конфликтующих сторон собрала своих людей и они встретились на пересечении улиц Коммунальная и Варшавская в Назрани. Началась драка, во время которой участковый уполномоченный отдела МВД по Назрани капитан полиции Адам Медов ударил ножом другого участника конфликта, после чего его сторонники начали стрелять.

От огнестрельных ранений скончались полицейский Медов и его двоюродный брат Магомед Медов, который был водителем батальона полиции в управлении вневедомственной охраны республиканской Росгвардии . Известно о третьем погибшем по фамилии Медов.

К клану Медовых принадлежит бывший глава МВД Ингушетии генерал-майор Муса Медов . Он руководил ведомством до 2011 года, но после ряда громких скандалов был отправлен на пенсию, пишет Telegram-канал «112». Сейчас многие из его родственников служат в полиции и Росгвардии.

Возбуждено уголовное дело, в ходе которого следствие намерено выяснить, имелось ли разрешение на оружие у участников конфликта.

В результате перестрелки погибли пятеро человек. Двое получили серьезные ранения и находятся в больнице. Задержан предполагаемый зачинщик — пожилой представитель клана Медовых Савангерей Медов. Именно он инициировал конфликт с двоюродным братом из-за земли.

Во внутритейповом конфликте приняли участие 15 человек. В перестрелке также погиб сторож по фамилии Аксидоев, который пытался разнять участников конфликта.