Россиянин избил кондуктора и сорвал с него маску 

Казани пассажир автобуса напал на кондуктора из-за требования надеть маску и перчатки. Об этом сообщает «Вечерняя Казань».

Запись, опубликованная на YouTube, демонстрирует, как мужчина толкает кондуктора и срывает с него маску.

По данным газеты, в Сеть попала только часть конфликта: пассажир также выбил из рук кондуктора валидатор и деньги, несколько раз ударил его в челюсть и порвал его одежду.

После этого водитель и кондуктор вывели мужчину из автобуса, нарушителя забрали полицейские. «Вечерняя Казань» отмечает, что пассажир был пьян.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Удмуртии 25-летняя женщина, задержанная по подозрению в разбойном нападении, напала на полицейского и сорвала с него маску.