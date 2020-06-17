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Россиянин избил кондуктора и сорвал с него маску 

Мария Иванова и ещё 2 1 час назад
Россиянин избил кондуктора и сорвал с него маску
Фото: ТАСС
В Казани пассажир автобуса напал на кондуктора из-за требования надеть маску и перчатки. Об этом сообщает «Вечерняя Казань».
Запись, опубликованная на YouTube, демонстрирует, как мужчина толкает кондуктора и срывает с него маску.
По данным газеты, в Сеть попала только часть конфликта: пассажир также выбил из рук кондуктора валидатор и деньги, несколько раз ударил его в челюсть и порвал его одежду.
После этого водитель и кондуктор вывели мужчину из автобуса, нарушителя забрали полицейские. «Вечерняя Казань» отмечает, что пассажир был пьян.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Удмуртии 25-летняя женщина, задержанная по подозрению в разбойном нападении, напала на полицейского и сорвала с него маску.
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Происшествия , Громкие уголовные дела , Медицинские маски , Казань
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