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Названы причины перестрелки в Ингушетии 

РИА Новости и ещё 51 1 час назад
Названы причины перестрелки в Ингушетии
Фото: РИА Новости
Перестрелка в Назрани, в которой погибли четыре человека, произошла между родственниками во время спора из-за имущества, сообщили в МВД Ингушетии.
Скончался, в том числе, полицейский, который приехал на место происшествия.
Троих пострадавших доставили в больницу с ранениями разной степени тяжести.
В городе усилили меры безопасности и охраны порядка, отметили в МВД.
Как ранее сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах, конфликт начался из-за земельного участка.
Уголовное дело открыто по статье "Убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц".
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Происшествия , МВД , РИА Новости , Назрань , Республика Ингушетия
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