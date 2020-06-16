Названы причины перестрелки в Ингушетии 

Перестрелка в Назрани, в которой погибли четыре человека, произошла между родственниками во время спора из-за имущества, сообщили в МВД Ингушетии.
Скончался, в том числе, полицейский, который приехал на место происшествия.
Троих пострадавших доставили в больницу с ранениями разной степени тяжести.
В городе усилили меры безопасности и охраны порядка, отметили в МВД.
Как ранее сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах, конфликт начался из-за земельного участка.
Уголовное дело открыто по статье "Убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц".