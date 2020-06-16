Названы причины перестрелки в Ингушетии 

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Перестрелка в Назрани , в которой погибли четыре человека, произошла между родственниками во время спора из-за имущества, сообщили в МВД Ингушетии.

Скончался, в том числе, полицейский, который приехал на место происшествия.

Троих пострадавших доставили в больницу с ранениями разной степени тяжести.

В городе усилили меры безопасности и охраны порядка, отметили в МВД

Как ранее сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах, конфликт начался из-за земельного участка.

Уголовное дело открыто по статье "Убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц".