По его словам, в административном округе Альтиевский в Назрани между некоторым количеством людей возникла ссора из-за земельного спора. Она переросла в драку, которая, в свою очередь, переросла в перестрелку. В результате нее погибли три человека, один из них — сотрудник полиции. Также огнестрельные ранения получили три человека.

«Официальным подтверждением указанной информации ТАСС в настоящее время не располагает», — отмечает агентство.

Вчера, как сообщал «Рамблер», в другой республике Северного Кавказа, Дагестане, четверо полицейских пострадали в результате конфликта, устроенного гражданами Азербайджана.

Инцидент имел место на территории пункта временного размещения у села Куллар Дербентского района. Азербайджанцы были поселены там, так как не смогли покинуть территорию России до закрытия государственной границы из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Накануне они потребовали пропустить их через границу.