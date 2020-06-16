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Смерть полицейского: что известно о перестрелке в Ингушетии 

Артём Кульша и ещё 15 23 минуты назад
В городе Назрани, Ингушетия, произошла перестрелка. Об этом собеседник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.
Жителя Ингушетии застрелили в автомобиле
По его словам, в административном округе Альтиевский в Назрани между некоторым количеством людей возникла ссора из-за земельного спора. Она переросла в драку, которая, в свою очередь, переросла в перестрелку. В результате нее погибли три человека, один из них — сотрудник полиции. Также огнестрельные ранения получили три человека.
«Официальным подтверждением указанной информации ТАСС в настоящее время не располагает», — отмечает агентство.
Вчера, как сообщал «Рамблер», в другой республике Северного Кавказа, Дагестане, четверо полицейских пострадали в результате конфликта, устроенного гражданами Азербайджана.
Инцидент имел место на территории пункта временного размещения у села Куллар Дербентского района. Азербайджанцы были поселены там, так как не смогли покинуть территорию России до закрытия государственной границы из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Накануне они потребовали пропустить их через границу.
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Происшествия , Видео , Катастрофы , Криминал , Пожары , МВД , ИТАР-ТАСС , Республика Ингушетия
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