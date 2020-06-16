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Против сотрудников «Норникеля» возбудили новое дело 

Мария Иванова и ещё 11 1 час назад
Против сотрудников «Норникеля» возбудили новое дело
Фото: Рамблер
В отношении сотрудников «Норникеля» возбудили уголовное дело из-за сброса сточных вод в красноярскую реку в 2017‒2019 годах. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) РФ.
В СК заявили, что дело возбуждено в отношении неустановленных сотрудников «Норильского никеля» и АО «Механобринжиниринг» по статье 246 УК РФ (нарушение привил охраны окружающей среды).
По версии следствия, с июня 2017-го по июль 2019 года эти сотрудники допустили нарушения при проектировании и строительстве объектов для отходов Талнахской обогатительной фабрики. В итоге неочищенные сточные воды сбрасывались в водозаборные площади реки Томулах, а также в почву в районе рудника «Октябрьский».
В Росприроднадзоре подсчитали, что на борьбу с нанесенным окружающей среде ущербом потребуется 154 миллионов рублей.
Как писал «Рамблер», 29 мая из резервуара ТЭЦ в Норильске произошла утечка дизельного топлива. Нефтепродукты попали в реки Далдыкан и Амбарная. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.
3 июня в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Из-за утечки возбудили три уголовных дела. По предварительной версии, днище цистерны прохудилось из-за просевшего грунта. Глава МЧС Евгений Зиничев 4 июня заявил, что способ ликвидации разлива топлива уже найден.
После ЧП в Норильске следователи завели несколько уголовных дел, в которых идет речь о порче земли и загрязнении воды, о нарушении правил охраны природы и о халатности.
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Комментарии
Происшествия , Евгений Зиничев , МЧС , Норникель
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