Против сотрудников «Норникеля» возбудили новое дело 

В отношении сотрудников «Норникеля» возбудили уголовное дело из-за сброса сточных вод в красноярскую реку в 2017‒2019 годах. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) РФ.

В СК заявили, что дело возбуждено в отношении неустановленных сотрудников «Норильского никеля» и АО «Механобринжиниринг» по статье 246 УК РФ (нарушение привил охраны окружающей среды).

По версии следствия, с июня 2017-го по июль 2019 года эти сотрудники допустили нарушения при проектировании и строительстве объектов для отходов Талнахской обогатительной фабрики. В итоге неочищенные сточные воды сбрасывались в водозаборные площади реки Томулах, а также в почву в районе рудника «Октябрьский».

В Росприроднадзоре подсчитали, что на борьбу с нанесенным окружающей среде ущербом потребуется 154 миллионов рублей.

Как писал «Рамблер», 29 мая из резервуара ТЭЦ в Норильске произошла утечка дизельного топлива. Нефтепродукты попали в реки Далдыкан и Амбарная. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

3 июня в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Из-за утечки возбудили три уголовных дела. По предварительной версии, днище цистерны прохудилось из-за просевшего грунта. Глава МЧС Евгений Зиничев 4 июня заявил, что способ ликвидации разлива топлива уже найден.

После ЧП в Норильске следователи завели несколько уголовных дел, в которых идет речь о порче земли и загрязнении воды, о нарушении правил охраны природы и о халатности.