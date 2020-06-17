Найдены тела утонувших при спасении ребенка в Забайкалье

"Было обнаружено тело женщины, то есть тела всех погибших в этой трагедии извлечены. На данный момент признаков криминального характера инцидента мы не видим, назначена судмедэкспертиза", — сказал Марков.

Несчастный случай произошел 15 июня недалеко от села Нижний Цасучей, когда 15-летняя девочка попала в водоворот. Спасти подростка пытались отдыхавшая на берегу компания родственников и три рыбака. В итоге ребенка спасли, однако в реке утонули трое мужчин и женщина.