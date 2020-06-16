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Опубликовано видео таинственной смерти Алены Верди 

Вадим Дроздов 51 минуту назад
Скончалась Алена Верди — лжехирург, которая уродовала своих пациентов. Настоящее имя этой скандальной личности — Антонина Горбунова. Известность она обрела, купив диплом пластического хирурга и открыв в Краснодаре собственную частную клинику. На Алену Верди в период с 2017 по 2019-е года было заведено несколько уголовных дел за некачественное оказание медицинских услуг, в частности из-за смерти одной оперируемой пациентки и из-за операций, приведших к инвалидности пациентов. И теперь за несколько дней до суда ее нашли в ее доме в коме. После нескольких дней в реанимации Верди скончалась. Причины смерти устанавливаются.
Происшествия , Видео , Краснодар
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