Устроивший стрельбу в Москве спланировал нападение 

Оперативники обнаружили в квартире Ратмира Галаева, стрелявшего в сотрудников ДПС на Ленинском проспекте, тетрадь с молитвами и видеоролики о нападениях на полицию.

Как сообщает телеграм-канал 112, на компьютере Галаева были найдены многочисленные видеоролики с записями нападений на полицейских. Также была обнаружена тетрадь, в которой Галаев просит у Аллаха дать ему силы для мести.

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Ранее сообщалось, что мотивы напавшего на инспектора ДПС Ратмира Галаева неизвестны. Высказывались предположения, что нападение произошло спонтанно и незапланированно, и Галаев действовал под воздействием алкоголя или наркотиков.

Как писал «Рамблер», в Москве на Ленинском проспекте 24-летний уроженец Ингушетии открыл стрельбу сотрудникам ДПС. Нападавшего задержали, он был ранен ответным огнем. Оба полицейских находятся в реанимации в тяжелом состоянии.