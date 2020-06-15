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Устроивший стрельбу в Москве спланировал нападение 

Вероника Полынина 59 минут назад
Устроивший стрельбу в Москве спланировал нападение
Фото: ТАСС
Оперативники обнаружили в квартире Ратмира Галаева, стрелявшего в сотрудников ДПС на Ленинском проспекте, тетрадь с молитвами и видеоролики о нападениях на полицию.
Как сообщает телеграм-канал 112, на компьютере Галаева были найдены многочисленные видеоролики с записями нападений на полицейских. Также была обнаружена тетрадь, в которой Галаев просит у Аллаха дать ему силы для мести.
Телеграм
Появились новые подробности о стрельбе в Москве
Ранее сообщалось, что мотивы напавшего на инспектора ДПС Ратмира Галаева неизвестны. Высказывались предположения, что нападение произошло спонтанно и незапланированно, и Галаев действовал под воздействием алкоголя или наркотиков.
Как писал «Рамблер», в Москве на Ленинском проспекте 24-летний уроженец Ингушетии открыл стрельбу сотрудникам ДПС. Нападавшего задержали, он был ранен ответным огнем. Оба полицейских находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
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Происшествия , ГИБДД , Москва
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