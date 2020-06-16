Назван мотив расстрелявшего полицейских в Москве 

По данным "Интерфакса", основной версией нападения являются экстремистские взгляды Галаева.

«В ходе обысков в арендованной квартире в Москве у Галаева найдена литература экстремистского содержания. Очевидно, что мужчина тщательно готовился и планировал нападение. Оно было осознанным и преднамеренным», — сказал источник. «Также отрабатывается версия причастности Галаева к убийству начальника ингушского центра противодействия экстремизму», — сказал источник.

«Интерфакс» не располагает официальным подтверждением данной информации.

Вчера днем, как сообщал «Рамблер», на Ленинском проспекте прохожий, возможно, 25-летний уроженец Ингушетии, возможно, в состоянии опьянения, произвел не менее семи выстрелов в упор по сотрудникам Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГИБДД), возможно, из травматического оружия, возможно, из пистолета Т12.

В результате один из инспекторов получил ранение в лицо, второй — в ногу. Оба находятся в тяжелом состоянии. Одному из полицейских, несмотря на ранение, удалось ранить стрелка из табельного оружия и задержать его.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Сообщалось, что нападавший ранее не привлекался к уголовной ответственности.