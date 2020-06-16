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Назван мотив расстрелявшего полицейских в Москве 

Артём Кульша и ещё 15 59 минут назад
Мужчина, напавший на сотрудников Дорожно-патрульной службы (ДПС) в Москве, хранил в своей квартире экстремистскую литературу. Об этом собеседник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.
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По данным "Интерфакса", основной версией нападения являются экстремистские взгляды Галаева.
«В ходе обысков в арендованной квартире в Москве у Галаева найдена литература экстремистского содержания. Очевидно, что мужчина тщательно готовился и планировал нападение. Оно было осознанным и преднамеренным», — сказал источник. «Также отрабатывается версия причастности Галаева к убийству начальника ингушского центра противодействия экстремизму», — сказал источник.
«Интерфакс» не располагает официальным подтверждением данной информации.
Вчера днем, как сообщал «Рамблер», на Ленинском проспекте прохожий, возможно, 25-летний уроженец Ингушетии, возможно, в состоянии опьянения, произвел не менее семи выстрелов в упор по сотрудникам Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГИБДД), возможно, из травматического оружия, возможно, из пистолета Т12.
В результате один из инспекторов получил ранение в лицо, второй — в ногу. Оба находятся в тяжелом состоянии. Одному из полицейских, несмотря на ранение, удалось ранить стрелка из табельного оружия и задержать его.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Сообщалось, что нападавший ранее не привлекался к уголовной ответственности.
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Происшествия , Видео , Сотрудник ДПС , ГИБДД , МВД , ИТАР-ТАСС , Интерфакс , Москва
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