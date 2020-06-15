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Раскрыта причина пьянства Ефремова перед ДТП 

Вероника Полынина 17 минут назад
Михаил Ефремов в день ДТП напился и сел за руль пьяным из-за смерти близкого друга. Об этом рассказал адвокат актера Эльман Пашаев изданию «Московский комсомолец».
«Это был близкий друг Михаила. Он умер в тот же день, когда случилось ДТП. Михаил был в трауре и подавлен», — заявил адвокат, отказавшись раскрыть имя умершего.
Пашаев также сообщил, что Ефремов не выпивал в баре, а зашел туда за едой, однако там не оказалось того, за чем он пришел.
Адвокат еще раз озвучил намерение артиста выплатить семье погибшего в ДТП Сергея Захарова компенсацию, «оплатить расходы на похороны для начала». Однако, по его словам, семья на контакт не идет.
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По словам защитника, Ефремов «убит горем» и даже заявил, что будет настаивать на тюремном сроке для себя.
Как сообщал «Рамблер», 8 июня Михаил Ефремов стал виновником ДТП на Садовом кольце в Москве. Актер выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с автомобилем Lada, за рулем которого находился 58-летний Сергей Захаров. В результате ДТП Захаров получил травмы, не совместимые с жизнью.
Актер находится под домашним арестом, в отношении него заведено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека (часть 4 статьи 264 УК РФ). Наказание по этой статье составляет от пяти до 12 лет лишения свободы.
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Происшествия , Видео , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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