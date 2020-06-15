Семья Захарова высказалась о наказании для Ефремова

Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое спровоцировал актер Михаил Ефремов, не приемлет «денежное разрешение дела», заявил изданию «Подъем» адвокат, представляющий интересы родственников погибшего Александр Добровинский. По его словам, его клиенты намерены добиваться наказания для артиста, которое для него затребует прокурор.
Адвокат отметил, что на связь с близкими Захарова вышел актер Сергей Гармаш. Добровинский подчеркнул, что семья погибшего выразила готовность встретиться с артистом и выслушать его.
При этом, по его словам, близкие скончавшегося водителя в диалоге не намерены рассматривать получение от Ефремова денег.
«Семья денег брать не хочет», — констатировал Добровинский.
По его словам, Ефремов может «сделать всё что угодно»: например, направить средства на благотворительность или выстроить дом культуры в деревне, где родился Сергей Захаров. При этом члены его семьи свое решение не поменяют, заявил юрист.
Громкое ДТП, унесшее жизнь человека, как сообщал «Рамблер», произошло вечером 8 июня. Джип, за рулем которого находился пьяный Михаил Ефремов, врезался лоб в лоб со служебным фургоном Lada Сергея Захарова. Впоследствии мужчина скончался в больнице от полученных травм.