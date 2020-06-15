Семья Захарова высказалась о наказании для Ефремова

Адвокат отметил, что на связь с близкими Захарова вышел актер Сергей Гармаш . Добровинский подчеркнул, что семья погибшего выразила готовность встретиться с артистом и выслушать его.

При этом, по его словам, близкие скончавшегося водителя в диалоге не намерены рассматривать получение от Ефремова денег.

«Семья денег брать не хочет», — констатировал Добровинский.

По его словам, Ефремов может «сделать всё что угодно»: например, направить средства на благотворительность или выстроить дом культуры в деревне, где родился Сергей Захаров. При этом члены его семьи свое решение не поменяют, заявил юрист.

Громкое ДТП, унесшее жизнь человека, как сообщал «Рамблер», произошло вечером 8 июня. Джип, за рулем которого находился пьяный Михаил Ефремов, врезался лоб в лоб со служебным фургоном Lada Сергея Захарова. Впоследствии мужчина скончался в больнице от полученных травм.