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В центре Воронежа горит цех хлебозавода 

ИА Regnum и ещё 6 1 час назад
В центре Воронежа горит хлебозавод
Фото: instagram.com
Пожар в цехе хлебозавода в центре Воронежа произошёл днём 15 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.
Как сообщается, вызов поступил около 13:23, возгорание произошло внутри четырёхэтажного здания цеха на улице Фридриха Энгельса. Площадь возгорания уточняется. На месте пожара работают 60 спасателей, привлечено десять единиц техники.
«Пожарные работают внутри цеха в дыхательных аппаратах в условиях практически нулевой видимости и высокой температуры», — прокомментировали в ГУ МЧС.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, подробности уточняются.
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Происшествия , МЧС , ИА REGNUM , Воронежская Область
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