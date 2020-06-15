Бывшего российского министра лишили дома в лесу 

Мурманской области по решению суда снесли дачу бывшего министра природных ресурсов и экологии региона Эльвиры Макаровой . Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Загородный дом экс-чиновницы был возведен на лесном участке, арендованном дачным некоммерческим партнерством «Родничок». Стройку на природной территории признали незаконной, «Родничок» обязали привести лес в прежнее состояние, уничтоженный плодородный слой почвы восстановить. Решение суда было исполнено, чиновницу лишили дачи, в настоящее время идут работы по восстановлению почвы. Их контролирует природоохранная прокуратура.

По данным информационного агентства «СеверПост», Эльвира Макарова в 2019 году была осуждена на три года колонии за злоупотребление должностными полномочиями. Она выступала одним из учредителей партнерства «Родничок», которое осуществляло незаконную застройку леса и тем самым нанесло природным ресурсам ущерб на сумму 2,3 миллиона рублей.