Во французском городе Дижон не менее 10 человек пострадали в результате массовых столкновений между представителями чеченской диаспоры во Франции и наркоторговцами магрибского происхождения, сообщает телеканал France Info. По данным журналистов, беспорядки возникли из-за избиения арабами молодого выходца из Чечни.

13 июня несколько десятков человек, вооруженные битами, арматурой, ножами и отвертками, напали на кальянную Le Black Pearl в центре Дижона. На место беспорядков для разгона воинствующей толпы были стянуты сотрудники полиции, которые применили слезоточивый газ. Отмечается, что в результате около 10 человек были ранены. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Об арестованных ничего не известно.

Журналисты отмечают, что поводом для нападения на кальян-бар стало избиение одного из выходцев из Чечни представителями местной наркогруппировки магрибского происхождения.

Известно, что в ночь на 14 июня противоборствующие стороны встретились для урегулирования конфликта. Однако власти Дижона сообщили, что на ближайшее будущее местная полиция будет усилена двумя ротами спецназа.