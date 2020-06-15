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СМИ: чеченцы и арабы устроили массовые беспорядки во Франции 

Павел Тиунов и ещё 2 15 минут назад
Во французском городе Дижон не менее 10 человек пострадали в результате массовых столкновений между представителями чеченской диаспоры во Франции и наркоторговцами магрибского происхождения, сообщает телеканал France Info. По данным журналистов, беспорядки возникли из-за избиения арабами молодого выходца из Чечни.
13 июня несколько десятков человек, вооруженные битами, арматурой, ножами и отвертками, напали на кальянную Le Black Pearl в центре Дижона. На место беспорядков для разгона воинствующей толпы были стянуты сотрудники полиции, которые применили слезоточивый газ. Отмечается, что в результате около 10 человек были ранены. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Об арестованных ничего не известно.
Журналисты отмечают, что поводом для нападения на кальян-бар стало избиение одного из выходцев из Чечни представителями местной наркогруппировки магрибского происхождения.
Известно, что в ночь на 14 июня противоборствующие стороны встретились для урегулирования конфликта. Однако власти Дижона сообщили, что на ближайшее будущее местная полиция будет усилена двумя ротами спецназа.
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Происшествия , Видео , Дижон , Франция
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