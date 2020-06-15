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Лжехирург Алена Верди скончалась в больнице 

Мария Иванова и ещё 12 12 минут назад
В краснодарской больнице умерла Алена Верди, которую ранее обвинили в нанесении вреда здоровью и оказании некачественных медицинских услуг. Об этом сообщает Life.
По данным издания, в последнее время Верди находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. Она умерла, не приходя в сознание.
СМИ писали, что в больницу женщина попала после передозировки лекарствами.
Из-за госпитализации Верди судебное заседание по ее делу откладывали.
Как сообщал «Рамблер», по версии следствия, пластический хирург Алена Верди нанесла вред здоровью нескольких пациенток. СМИ писали, что одна из ее пациенток скончалась через 20 часов после операции.
По данным «Кубанских новостей», некоторые операции Верди проводила на дому.
В ходе расследования Верди не смогла предоставить правоохранителям документы о медицинском образовании.
Происшествия , Видео , Другое
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