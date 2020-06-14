Адвокат оценил шансы Ефремова «закосить под больного» 

Юрист подчеркнул, что алкогольное опьянение не может быть смягчающим обстоятельством.

"То, что человек злоупотребляет, будет написано. То, что имеет психопатические черты или еще какие-то, — они не исключают вменяемости. Если ты пьешь, это не значит, что ты не соображаешь, что такое хорошо, а что такое — плохо", — сказал он.

По мнению Князева, Ефремова могут приговорить к пяти-семи годам лишения свободы. Он усомнился, что после гибели человека артист сможет отделаться условным сроком.

В понедельник Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. В результате ДТП погиб 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров

Экспертиза выяснила, что в момент аварии актер был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Возбуждено уголовное дело, по которому Ефремову грозит до 12 лет. Ранее артист записал видеообращение и попросил прощения у семьи погибшего. При этом их адвокат, представляющий интересы семьи Захарова, заявил, что родственники отказались от материальных компенсаций и намерены добиваться справедливого суда.