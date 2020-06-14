Россиянку загрызли бездомные собаки

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Брянске следователи возбудили уголовное дело после того как нашли тело женщины со следами укусов животных. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

Труп 45-летней жительницы города нашли 12 июня в Бежицком районе Брянска «с телесными повреждениями, характерными для укусов животных». При этом в соцсетях появилась информация о том, что на неё напали голодные бездомные собаки.

Следственными органами СК РФ по Брянской области по данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть человека), — приводит сообщение регионального СК РИА Новости.

Сейчас следователи проводят комплекс следственных и процессуальных действий. После этого СК даст оценку действиям или бездействию органам местной власти и самоуправления.

Как писал NEWS.ru, ранее тело женщины со следами укусов собак обнаружили в Петербурге.