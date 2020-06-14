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В Брянске возбудили дело после обнаружения трупа искусанной женщины 

News.ru и ещё 6 6 часов назад
Россиянку загрызли бездомные собаки
Фото: bryansk.sledcom.ru
В Брянске следователи возбудили уголовное дело после того как нашли тело женщины со следами укусов животных. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.
Труп 45-летней жительницы города нашли 12 июня в Бежицком районе Брянска «с телесными повреждениями, характерными для укусов животных». При этом в соцсетях появилась информация о том, что на неё напали голодные бездомные собаки.
Следственными органами СК РФ по Брянской области по данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть человека), — приводит сообщение регионального СК РИА Новости.
Сейчас следователи проводят комплекс следственных и процессуальных действий. После этого СК даст оценку действиям или бездействию органам местной власти и самоуправления.
Как писал NEWS.ru, ранее тело женщины со следами укусов собак обнаружили в Петербурге.
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Происшествия , СКР , Брянск
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