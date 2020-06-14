Полковник ФСИН в отставке Василий Макиенко смоделировал грядущие тюремные будни актёра Михаила Ефремова . По словам Макиенко, суд, скорее всего, отправит артиста в колонию-поселение, где он будет библиотекарем, сможет смотреть футбол и даже заказать себе еду из ресторана. Об этом пишет «Комсомольская правда»

В колонии поселения сидят осужденные за неумышленные преступления. Ефремов попадает в эту категорию. Живут такие зеки в общежитии за городом. Встают и ложатся спать по команде. Работают на территории колонии. Обычно трудятся на полях местных совхозов. Но Ефремова не отправят на физические работы, поскольку он пенсионер.

«Он может быть библиотекарем. Сидеть, заполнять карточки, выдавать «Остров сокровищ» или «Трех мушкетеров» для чтения. Можно, конечно, вообще ничего не делать. Но от скуки ты сойдешь с ума», — предположил экс-фсиновец.

Полковник также отметил, что спиртное в колонии-поселении недоступно. Однако можно заказать деликатесы из ресторана: стейк, шашлык и т.д. Все оформляется по телефону или онлайн. Можно пользоваться смартфонами и ноутбуками, но их придется сдавать в определенное время.

Ефремов даже сможет сделать в своем бараке ремонт. Через год за хорошее поведение ему могут разрешить переезд в частную квартиру или дом. Там артиста смогут навещать друзья и родственники.

«Это будет, когда администрация поймет, что он начал исправляться. Жилье должно быть в том же населенном пункте», — пояснил Макиенко, заметив, что люксовые варианты не возбраняются.

По словам полковника, бить актера не позволят.

« Если узнают, что кто-то подбил Михаилу Олеговичу глаз или пнул где-то — моментально начнется шумиха. Налетят журналисты и проверки. Поэтому администрация его в обиду не даст», — обнадежил Макиенко.

По его словам, артиста будут привлекать к концертам и лекциям для других заключенных.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Джип, которым управлял актёр, врезался в фургон «Лада». Водитель «Лады» Сергей Захаров сильно пострадал и умер в больнице. Экспертиза обнаружила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Перед этим он мог посещать бар. Суд отправил Ефремова под домашний арест. Эксперты предрекают ему срок в несколько лет в колонии-поселении.

Ранее «Рамблер» сообщал, что юристы заявили, что у Ефремова есть шанс избежать сурового наказания за ДТП, в котором погиб человек.