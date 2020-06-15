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Главный кубанский фермер спас тонущего мальчика и умер 

News.ru и ещё 9 27 минут назад
Главный кубанский фермер спас тонущего мальчика и умер
Фото: vk.com/krd_maximum
Председатель ассоциации крестьянской-фермерских хозяйств Кубани Виктор Сергеев бросился на помощь тонущему ребёнку и, вытолкнув его из воды, погиб.
По предварительным данным, стресса не выдержало сердце 71-летнего фермера, у него случился обширный инфаркт. Но точную причину смерти предстоит назвать медэкспертам.
Из моря спасатели вытащили уже бездыханное тело Виктора Васильевича, передаёт «Комсомольская правда».
Уточняется, что на Черноморском побережье в выходной день Сергеев отдыхал с семьёй. Увидев попавшего в беду ребёнка, он вплавь отправился к нему. Губернатор края Вениамин Кондратьев принёс соболезнования родным и односельчанам фермера.
"Виктор Васильевич стоял у истоков этой организации, одной из самых многочисленных в нашей стране. Он был принципиальным и открытым человеком. Интересы крестьян были для него превыше всего. За это он заслуженно пользовался уважением у селян", — сказал Кондратьев.
Сергеева похоронят в понедельник, 15 июня в Краснодаре. Отпевание состоится Соборе Александра Невского — это один из главных храмов кубанской столицы.
Как писал NEWS.ru ранее, 11-летняя девочка погибла на глазах у своей младшей сестры, пытаясь спасти тонущую мать. Инцидент произошёл в Старом Осколе 11 июня.
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Комментарии 3
Происшествия , Другое , Александр Невский , Вениамин Кондратьев , Виктор Сергеев , Комсомольская правда
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