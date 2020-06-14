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Ветераны ФСБ вспомнили, как штурмовали больницу в Буденновске. «Сыпались листья, скошенные пулями» 

Ura.Ru 34 минуты назад
«Должны были погибнуть 90% заложников»
Фото: РИА Новости
Штурм Ставропольской краевой больницы №2 в Буденновске, захваченной террористами, изначально подразумевал гибель почти всех заложников и большинства силовиков. Эти и другие подробности о спасательной операции, прошедшей 25 лет назад, вспомнили участники событий, члены усиленной группы спецназа ФСБ «Альфа».
«Операция должна была закончиться гибелью 90% заложников и около 70% штурмующих», — пояснил пулеметчик «Альфы» Алексей Филатов в беседе с РИА «Новости».
Такой прогноз был сделан из-за того, что захватчики оказались слишком сильны.
Другой участник событий, спецназовец Александр Алешин уточнил, что у многих заложников в то время проявился стокгольмский синдром.
«Незадолго до штурма я приехал туда под видом гражданского, который привез продукты для заложников. Замглавврача больницы узнал меня и распорядился не давать мне никакой информации», — рассказал он.
Ветеран группы Юрий Демин, в свою очередь, поделился, что штурмовать больницу через три дня после ее захвата никто не собирался — это было слишком опасно. Но в итоге первый президент РФ Борис Ельцин распорядился начать операцию.
« [Во время штурма] мы попали под невероятно плотный огонь. С деревьев сыпались листья, скошенные пулями. Ситуация складывалась не в нашу пользу», — продолжил Филатов.
После операции, в которой были ранены 30 спецназовцев и убиты еще трое (в том числе командир группы Владимир Соловов), боевики все же решили смягчить условия.
Террористы под руководством Шамиля Басаева захватили больницу в Буденновске 14 июня 1995 года. Через три дня спецподразделения ФСБ и МВД РФ провели неудачный штурм, в ходе которого погибли почти 30 заложников. На следующий день с террористами связался премьер-министр РФ Виктор Черномырдин, который разрешил им уехать в Чечню. С собой они взяли 123 человек, в том числе 20 журналистов, трех депутатов и нескольких чиновников, которых в итоге освободили через два дня. После этих событий был принят закон о борьбе с терроризмом, запрещающий удовлетворять требования боевиков. Всего за время теракта погибли 129 человек, еще 415 были ранены.
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Комментарии 4
Происшествия , Владимир Соловов , Алексей Филатов , Шамиль Басаев , Борис Ельцин , Юрий Демин , Александр Алешин , Виктор Черномырдин , ФСБ , МВД , РИА Новости , Буденновск
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