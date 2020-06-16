В Росии произошло столкновение полиции и азербайджанцев

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Четверо сотрудников полиции пострадали в результате конфликта с гражданами Азербайджана Дагестане . Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности главы Дербентского района Дагестана Фуад Шихиев.

Некоторое количество азербайджанцев, как сообщал «Рамблер», не смогли покинуть территорию России по причине закрытия государственной границы из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Некоторые из них были размещены в пункте временного размещения неподалеку от села Куллар Дербентского района Дагестана.

«Здесь есть волнения», — рассказал вчера Шихиев.

По его словам, вечером в понедельник граждане Азербайджана потребовали, чтобы их всех пропустили через границу. Местные власти вызвали на место сотрудников полиции и Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) и вступили с азербайджанцами в переговоры.

Позже Шихиев сообщил, что конфликт урегулирован. В результате него пострадали четверо полицейских. Они был госпитализированы.

В свою очередь, нарушители из числа граждан Азербайджана были доставлены в отдел полиции.