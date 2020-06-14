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У берегов Камчатки перевернулся катер с людьми | 

Газета.Ru и ещё 12 1 час назад
Катер с людьми перевернулся у берегов Камчатки
Фото: РИА Новости
В Авачинской бухте у берегов Камчатского края перевернулся катер с людьми, передает пресс-служба главка МЧС по региону. |
Сообщается, что в настоящее время спасатели занимаются поисками четырех мужчин, которые были на этом транспортном средстве. По данным ведомства, они доставляли груз к другому судну.
"Во время плавания, по невыясненным обстоятельствам, все мужчины пропали", — указано в сообщении.
Отмечается, что катер был найден ориентировочно в 40 км от берега. На месте находится следственная группа от полиции.
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Происшествия , Катастрофы , Криминал , МЧС , Камчатский Край
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