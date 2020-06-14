Катер с людьми перевернулся у берегов Камчатки

Сообщается, что в настоящее время спасатели занимаются поисками четырех мужчин, которые были на этом транспортном средстве. По данным ведомства, они доставляли груз к другому судну.

"Во время плавания, по невыясненным обстоятельствам, все мужчины пропали", — указано в сообщении.

Отмечается, что катер был найден ориентировочно в 40 км от берега. На месте находится следственная группа от полиции.