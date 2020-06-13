«Ехал ставить свечку»: зачем аферист застрелил студента

Санкт-Петербурге скончался 24-летний студент СПбГУ, ранее получивший пулевое ранение в голову в центре города. По данным следователей, молодой человек приехал забирать деньги у компании, которая не выполнила условия договора. Однако решить проблему мирным путем не удалось: один из сотрудников выстрелил студенту в голову и скрылся. Позже стрелявший был задержан — он заявил полицейским, что ехал ставить свечку за здоровье своей жертвы.

Студент Санкт-Петербургского государственного университета Владислав Голиков , ранее получивший пулевое ранение в голову на Невском проспекте, скончался в больнице. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

«Ушел из жизни Владислав Голиков. Умный, добрый, талантливый и подававший большие надежды член университетской семьи. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении вуза в соцсети «ВКонтакте».

Трагедия произошла в дневное время 4 июня. В этот день 24-летний молодой человек приехал на Невский проспект, чтобы потребовать деньги с фирмы по трудоустройству, так как условия договора не были выполнены. Решить вопрос с ним вышел 42-летний сотрудник компании Заур Каримов. Однако вместо конструктивного разговора он выстрелил студенту в голову из травматического пистолета и скрылся с места происшествия.

Через некоторое время пострадавшего нашли прохожие и вызвали полицию. Молодой человек в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Медики диагностировали у него огнестрельное проникающее ранение теменной области справа с повреждением головного мозга. Для того, чтобы помочь семье Голиковых организовать лечение, волонтеры СПбГУ в тот же день начали сбор средств.

«Владислав стал жертвой бандитской группировки, которая занимается мошенническими схемами в течение последних пяти лет в Санкт-Петербурге под видом коммерческих агентств. Владислав Голиков был госпитализирован в НИИ Джанелидзе в критическом состоянии. В настоящий момент состояние Владислава оценивается как крайне тяжелое», — сообщалось в соцсетях с просьбой отправлять посильную помощь на карту матери студента. Врачи боролись за жизнь молодого человека на протяжении 9 дней, однако спасти его не удалось.

По данным «Фонтанки», молодой человек приехал в Петербург из Междуреченска и поступил на 1-й курс математико-механического факультета СПбГУ. Судя по страничке пострадавшего «ВКонтакте», с детства он увлекается коллекционированием комиксов, любил интеллектуальные игры и никогда не был склонен к конфликтам.

Позже полицейские задержали стрелявшего в студента Каримова — в этот момент он находился у сестры своей сожительницы. «Меня туда гражданская жена привезла», — сообщил мужчина представителям полиции. Как оказалось, мужчина является отцом четверых детей.

По словам мужчины, он скрылся с места преступления, так как хотел поставить свечку за здоровье потерпевшего. Для этого он отправился в соседний город Лугу. «Я не скрылся, я поехал в Лугу ставить свечку за здоровье потерпевшего к иконе Божьей Матери», — заявил обвиняемый в суде, неоднократно пояснив, что произошедшее было случайностью.

В результате в отношении Каримова было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, суд заключил его под стражу до 4 августа. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Полиция также возбудила еще одно уголовное дело о мошенничестве — как оказалось, фирма, в которой работал Каримов, регулярно обманывала клиентов с документами по трудоустройству. Как сообщает «Фонтанка», в результате их деятельности пострадали многие петербуржцы.

«В лучшем случае напишут на договоре, что деньги вернут тогда-то. В худшем — вышвырнут вон, при попытке заснять — разобьют телефон, вывернут руки (как в нашем случае) Итог: ни работы, ни денег», — писали обманутые клиенты в социальных сетях.

Сотрудники офиса на Невском проспекте, 135, куда приходил студент СПбГУ, работали вместе с 2015 года. По данным «Фонтанки», за ними числились более 60 адресов, по которым якобы располагались офисы, — на каждый из них в органы полиции поступали заявления от местных жителей. Лица сотрудников — в общей сложности их более 30 человек — также регулярно фигурируют в группе «Мошенники Санкт-Петербурга» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга, под предлогом оказания услуг по оформлению медкнижек только в период с 27 мая по 4 июня они заключили не менее 10 договоров на сумму от 2,5 до 5 тыс. рублей. При этом исполнять свои обязательства они не собирались.

Часть мошенников сейчас задержаны, их отправили под стражу до 4 августа. Одного по состоянию здоровья отпустили под домашний арест.