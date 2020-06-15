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Американца посадили за шпионаж против России 

Артём Кульша и ещё 30 38 минут назад
Гражданин США Пол Уилан виновен в шпионаже против России. Такое решение, как сообщает ТАСС, принял Московский городской суд.
Уилан, как сообщал «Рамблер», был служащим Корпуса морской пехоты США в 1994-2008 годах, а с 2016-го — начальником службы безопасности компании — производителя автомобильных деталей BorgWarner.
В декабря 2018 года сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали его в номере отеля «Метрополь» в Москве. В отношении американца было возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Он был помещен в следственный изолятор «Лефортово». Уилан не признал вину. Его адвокаты утверждали, что он стал жертвой провокации ФСБ.
Судебные слушания проходили в закрытом режиме, потому что материалы дела были засекречены. Сегодня судья Московского городского суда огласил вводную и резолютивную части приговора Уилану — признал его виновным и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.
276-я статья Уголовного кодекса (УК) России «Шпионаж» подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Государственное обвинение требовало приговорить Уилана к 18 годам лишения свободы.
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Происшествия , Видео , США , Самоизоляция , ФСБ , СИЗО "Лефортово" , Мосгорсуд , ФСИН
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