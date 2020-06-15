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Уилан, как сообщал «Рамблер», был служащим Корпуса морской пехоты США в 1994-2008 годах, а с 2016-го — начальником службы безопасности компании — производителя автомобильных деталей BorgWarner.

Судебные слушания проходили в закрытом режиме, потому что материалы дела были засекречены. Сегодня судья Московского городского суда огласил вводную и резолютивную части приговора Уилану — признал его виновным и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима

276-я статья Уголовного кодекса (УК) России «Шпионаж» подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Государственное обвинение требовало приговорить Уилана к 18 годам лишения свободы.