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Раненый охранником студент умер в Санкт-Петербурге 

Майк Габриелян и ещё 1 15 минут назад
Раненый на Невском проспекте студент умер
Фото: сайт СПбГУ
В Петербурге скончался студент Владислав Голиков, которого ранил в голову из травматического пистолета охранник Заур Каримов. Некролог опубликовала пресс-служба СПбГУ.
«Ушел из жизни Владислав Голиков. Умный, добрый, талантливый и подававший большие надежды член университетской семьи. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — сказано в сообщении.
Информацию о месте и времени прощания вуз объявит позднее.
Ранее «Рамблер» сообщал, что 4 июня студент пришёл в мошенническую фирму на Невском проспекте, чтобы вернуть 2500 рублей за невыполненную услугу по оформлению санитарной книжки.
В офисе между Голиковым и охранником Каримовым начался конфликт. В итоге охранник выстрелил в него из травматического пистолета. Студент получил тяжелое ранение головы. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Охранник испугался последствий и сбежал. Его задержали на следующий день в квартире сестры.
Петербургское издание «Фонтанка» сообщает, что аферисты, открывшие фирму на Невском — выходцы из Северодвинска. Несколько лет они безнаказанно хозяйничали в Петербурге, переезжая из офиса в офис и собирая деньги с клиентов. Они обещали обманутым оформить медкнижки, трудоустроить и дешево снять квартиру.
Журналисты насчитали более шестидесяти адресов, где орудовали предприимчивые "северные". Потерпевшие фотографировали мошенников либо писали на них заявления в территориальных отделах полиции. Однако в возбуждении дел отказывали. Лица "бизнесменов" регулярно размещали в группе «Мошенники Санкт-Петербурга» в соцсети «ВКонтакте».
Уголовное дело о мошенничестве местные стражи порядка возбудила только после случая с погибшим Голиковым, хотя с заявлениями обращались тысячи человек.
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Происшествия , Образование , Владислав Голиков , Фонтанка.Ру , Санкт-Петербург
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