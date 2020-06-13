Раненый на Невском проспекте студент умер

Петербурге скончался студент Владислав Голиков , которого ранил в голову из травматического пистолета охранник Заур Каримов. Некролог опубликовала пресс-служба СПбГУ.

«Ушел из жизни Владислав Голиков. Умный, добрый, талантливый и подававший большие надежды член университетской семьи. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — сказано в сообщении.

Информацию о месте и времени прощания вуз объявит позднее.

Ранее «Рамблер» сообщал, что 4 июня студент пришёл в мошенническую фирму на Невском проспекте, чтобы вернуть 2500 рублей за невыполненную услугу по оформлению санитарной книжки.

В офисе между Голиковым и охранником Каримовым начался конфликт. В итоге охранник выстрелил в него из травматического пистолета. Студент получил тяжелое ранение головы. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Охранник испугался последствий и сбежал. Его задержали на следующий день в квартире сестры.

Петербургское издание «Фонтанка» сообщает , что аферисты, открывшие фирму на Невском — выходцы из Северодвинска. Несколько лет они безнаказанно хозяйничали в Петербурге, переезжая из офиса в офис и собирая деньги с клиентов. Они обещали обманутым оформить медкнижки, трудоустроить и дешево снять квартиру.

Журналисты насчитали более шестидесяти адресов, где орудовали предприимчивые "северные". Потерпевшие фотографировали мошенников либо писали на них заявления в территориальных отделах полиции. Однако в возбуждении дел отказывали. Лица "бизнесменов" регулярно размещали в группе «Мошенники Санкт-Петербурга» в соцсети «ВКонтакте».

Уголовное дело о мошенничестве местные стражи порядка возбудила только после случая с погибшим Голиковым, хотя с заявлениями обращались тысячи человек.