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Конфликт на российском рынке закончился перестрелкой 

Майк Габриелян и ещё 12 29 минут назад
Конфликт на рынке закончился перестрелкой
Фото: ТАСС
На рынке Екатеринбурга произошла перестрелка, есть пострадавший. Об инциденте сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя местного управления МВД.
Сообщается, что конфликт произошел между двумя знакомыми. Поводом стали бытовые разногласия.
«Конфликт сначала перерос в драку, а затем ее участники схватились за пистолеты и открыли огонь. На данный момент известно, что один из них получил ранение, ему потребовалась медицинская помощь. Сейчас им занимаются врачи в больнице», — заявил представитель полицейского главка Валерий Горелых.
Личности участников стрельбы установлены. Полиция выяснила, что стреляли они из травматического оружия. Сыщики изъяли записи с камер видеонаблюдения.
Ранее «Рамблер» сообщал, что во Владикавказе россиянин выстрелил в хозяина кафе, который не пустил его в туалет.
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Происшествия , Криминал , Валерий Горелых , МВД , РИА Новости , Екатеринбург
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