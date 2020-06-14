В Турции во время землетрясения погиб человек 

По меньшей мере один человек погиб в результате землетрясения магнитудой 5,7 в провинции Бингёль на востоке Турции , сообщила администрация провинции.

Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил об обрушении после землетрясения в районе Карлыова провинции Бингёль сторожевой вышки, в результате чего два сотрудника жандармерии получили ранения и один оказался под завалами.

"К сожалению, нашего сотрудника, который оказался под завалами, спасти не удалось", — говорится в сообщении администрации провинции Бингёль.

Отмечается, что в результате землетрясения в нескольких деревнях обрушились дома, пострадали по меньшей мере девять человек. Управление по чрезвычайным ситуациям Турции отправило в зону бедствия 550 палаток.